ГУР оприлюднило відео прибуття до Польщі літака з евакуйованими з Судану українцями

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України оприлюднило відео прибуття до Польщі літака з евакуйованими із Судану українцями.

"В результаті ретельно спланованої операції, здійсненої ГУР МО спільно з МЗС та Офісом президента України, станом на 26 квітня 2023 року з охопленого бойовими діями Судану вдалося врятувати вже 91 українця", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України у співпраці з іншими відомствами продовжує операцію з порятунку українців, які опинились у зоні бойових дій у Судані. Загалом завдяки багаторівневій ретельно спланованій операції Україна вже евакуювала з Судану 91 громадянина.