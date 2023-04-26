Зеленський почув від Сі Цзіньпіна слова підтримки Чорноморської зернової ініціативи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що почув від лідера КНР Сі Цзіньпіна слова підтримки Чорноморської зернової ініціативи, її продовження, а також підтримки гуманітарних зусиль, зокрема програми "Зерно з України".

У середу Зеленський провів із лідером Китаю телефонну розмову.

"Про такі розмови зазвичай кажуть, що вони відкривають можливості. Зараз є можливість дати нову енергію нашим відносинам – Україні та Китаю. Є можливість застосувати політичний вплив Китаю, щоб повернути чинність принципам та правилам, де має триматися мир", - сказав Зеленський у відеозверненні. в середу.

За його словами, "Україна та Китай, як і абсолютна більшість світу, зацікавлені у міцності суверенітету націй та територіальної цілісності… У дотриманні головних правил безпеки, зокрема щодо неприпустимості погроз ядерною зброєю та розповсюдження ядерної зброї у світі".

"Ми однаково зацікавлені, щоб ситуація навколо Запорізької атомної станції нарешті була повністю убезпечена і щоб атомні станції взагалі ніколи знову не використовувалися заради військових цілей – а саме таке цинічне використання АЕС Росія намагається зробити нормою", - сказав президент.

Він особливо зазначив, що "Китай має однаковий із нами погляд на свободу мореплавства й торгівлі. Я поінформував пана Сі Цзіньпіна про наші зусилля щодо відновлення морського експорту продовольства. І я почув слова підтримки нашої Чорноморської зернової ініціативи, її подовження, а також – підтримки наших гуманітарних зусиль, зокрема програми "Зерно з України»", - сказав президент.

Звісно, зазначив він, "суттєва частина розмови – це наші погляди на те, як можна відновити справедливий мир. Я представив українську формулу миру, її конкретні пункти. Ми домовилися продовжити наші комунікації", - наголосив Зеленський.