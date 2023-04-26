Україна та Італія уклали Меморандум про співпрацю

Міністерство закордонних справ України в середу уклало Меморандум про співпрацю з італійським торговим агентством у рамках роботи конференції з відновлення української держави, повідомила пресслужба МЗС.

Зокрема, Меморандум став важливим кроком зі створення нових можливостей для українських експортерів на італійському ринку, пожвавлення B2B контактів, а також розширення української продукції на полицях провідних торговельних мереж Італії.

Зазначається, що в рамках започаткованої співпраці українські експортери зможуть отримати розширені можливості налагодження прямих робочих контактів з італійськими партнерами, бізнес-метчингу, участі у виставкових заходах та ритейл-акціях.

"МЗС України послідовно розширює партнерства з іноземними профільними асоціаціями, аби допомогти українським експортерам у виході на нові закордонні ринки, використовуючи можливості цифрової платформи Nazovni", - резюмували у пресслужбі зовнішньополітичного відомства.

Міжнародна платформа "NAZOVNI" - це сервіс глобалізації українського бізнесу, створений для просування товарів і послуг за кордоном за сприяння українських дипломатичних установ.