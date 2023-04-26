МКС і Європол уклали робочу угоду для розширення співробітництва, зокрема щодо розслідування воєнних злочинів в Україні

Керівник Міжнародного кримінального суду (МКС) Петро Хофманський та виконавчий директор Агентства ЄС зі співробітництва між правоохоронними органами (Європол) Катрін Де Боллє підписали 25 квітня робочу угоду в штаб-квартирі Європолу в Гаазі (Нідерланди), яка забезпечує правове підґрунтя для встановлення відносин співробітництва між МКС та Європолом, повідомляється на сайті МКС.

"Підписання цієї робочої угоди є важливим кроком уперед у міжнародних зусиллях із притягнення до відповідальності винних у деяких із найтяжчих злочинів у світі.... Ми отримали матеріали про воєнні злочини з більш ніж 20 різних зон конфлікту, таких як Сирія, Ірак, Лівія і нещодавно Україна. Цей новий рівень співпраці з МКС дасть змогу більш ефективно реагувати на основні міжнародні злочини, при цьому всі відповідні суб'єкти працюватимуть разом і обмінюватимуться інформацією та ресурсами, щоб покласти край безкарності", - зазначила Де Боллє.

Згідно з угодою, співпраця може включати обмін спеціальними знаннями, збір доказів, звіти про загальну ситуацію, результати стратегічного аналізу, інформацію про процедури кримінального розслідування, інформацію про методи запобігання злочинам, участь у навчальних заходах, а також надання консультацій і підтримки при розслідуванні окремих кримінальних справ.