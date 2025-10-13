Інтерфакс-Україна
17:40 13.10.2025

Україна і Словаччина мають намір домовитися про технічне та фінансове співробітництво

Кабінет міністрів схвалити проект угоди між урядами України і Словацької Республіки про технічне та фінансове співробітництво.

Згідно з розпорядженням №1131 від 10 жовтня, на підписання зазначеної угоди уповноважений віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Крім того, згідно з розпорядженням №1131 від 10 жовтня, схвалено проект угоди з урядом Словацької Республіки про взаєморозуміння щодо розміщення дипломатичного представництва України в Словаччині та диппредставництва Словаччини в Україні.

Як повідомлялося, 5 вересня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував організувати 20 жовтня четверте засідання комісії на рівні урядів Україна-Словаччина.

