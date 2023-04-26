Посол США в Україні відвідала українські порти Рені та Ізмаїл

Посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала порти Рені та Ізмаїл на р. Дунай, щоб наголосити на підтримці урядом США українського зернового експорту під час розв'язаної РФ повномасштабної війни, повідомляє пресслужба посольства США.

"Посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала українські порти на р. Дунай - Рені та Ізмаїл, щоб наголосити на стійкому характері підтримки, яку під час розв'язаної Росією повномасштабної війни уряд США надає Україні в забезпеченні експорту зерна й діяльності аграрного сектору, життєво важливого для економіки країни", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в середу.

Під час свого візиту Брінк і директор Місії USAID (Агентство США з міжнародного розвитку в Україні) Джеймс Хоуп разом із віцепрем'єр-міністром України Олександром Кубраковим, керівником ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Олексієм Востріковим і представниками приватних компаній обговорили, як уряд України та США, а також приватний бізнес можуть сприяти подальшому зміцненню інфраструктури експорту українського зерна, що дасть змогу підтримати економіку України і доставити на світові ринки необхідну продукцію.

"Вкладення ресурсів США в розбудову інфраструктури річкових портів України допоможе забезпечити сталу діяльність однієї з основ української економіки та пом'якшити глобальну кризу у сфері продовольчої безпеки, що поглиблюється внаслідок розв'язаної Росією війни проти України", - зазначила посол США.

Під час відвідин порту Рені Брінк зустрілася з начальником Ренійської філії ДП "АМПУ" Юрієм Кононенком та Андрієм Нічуком - директором ТОВ "Дунай Пром Агро" і проєктним інженером агрохолдингу "Кернел" Олександром Холокозом. Сторони обговорили спільну ініціативу "Кернел" та USAID щодо модернізації порту та удосконалення його здатності доставляти українське зерно на міжнародний ринок.

Під час свого перебування в порту Ізмаїл посол провела зустріч із начальником Ізмаїльської філії ДП "АМПУ" Олександром Істоміним та заступником генерального директора ТОВ СП "Нібулон" із взаємодії з органами влади Михайлом Різаком; під час зустрічі було обговорено спільну ініціативу "Нібулону" та USAID з розширення порту та збільшення його пропускної спроможності.