Події

19:48 26.04.2023

Окупанти обстріляли Оріхів, загинув мирний житель

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Мешканець м. Оріхів Запорізької області загинув унаслідок обстрілу міста російськими окупантами в середу, повідомляють на сторінці Запорізької обласної прокуратури у фейсбуці.

"26 квітня 2023 року військовослужбовці держави-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, вкотре здійснили артобстріл міста Оріхів. Унаслідок ворожої атаки загинув 46-річний місцевий житель", - ідеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України). Матеріали кримінального провадження надалі будуть передані до Управління СБУ в Запорізькій області, повідомили в облпрокуратурі.

 

 

 

Теги: #обстріл #запорізька

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