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19:26 26.04.2023

Зеленський закликав Сі Цзіньпіна відіграти роль у врегулюванні безпекового питання навколо Запорізької АЕС

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Зеленський закликав Сі Цзіньпіна відіграти роль у врегулюванні безпекового питання навколо Запорізької АЕС

Під час телефонної розмови з лідером КНР Сі Цзіньпіном президент України Володимир Зеленський наголосив, що триваюча російська окупація Запорізької атомної станції та використання Росією ЗАЕС як прикриття для військових ударів по українських містам і селах свідчать про те, що в Москві не поважають справедливий інтерес усіх людей світу жити в гарантованій безпеці від будь-яких ядерних або радіаційних загроз.

У зв'язку з цим, повідомила в середу пресслужба Офісу президента, "глава держави закликав Китай відігравати дієву роль у врегулюванні питання безпеки навколо ЗАЕС". "Це відповідатиме духу Будапештського меморандуму", - наголосив він.

Зеленський поінформував китайського керівника про ситуацію на фронті: "Ситуація на фронті складна, але ми стоїмо. І будемо й далі звільняти нашу землю. Ми не починали цю війну, але маємо відновити суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. У рамках міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Включаючи Крим. Це повністю відповідає цілям і принципам Статуту ООН".

Глава держави окремо зупинився на руйнівних наслідках російського вторгнення, акцентувавши викрадення Росією двадцяти тисяч українських дітей. Президент України виклав зміст української формули миру та поінформував про триваючу дипломатичну роботу з організації Глобального саміту миру.

Зеленський висловив сподівання на активну участь Китаю в зусиллях із відновлення миру. "Ніхто не бажає миру більше, ніж український народ. Ми – на своїй землі і боремося за наше майбутнє, реалізовуючи невід’ємне право на самооборону. Мир має бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН. Не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена в межах 1991 року", - зазначив Президент.

Сторони наголосили на важливості зусиль, спрямованих на встановлення миру. Глава Української держави особливо наголосив на важливості того, щоб усі держави утримувалися від підтримки Росії у війні. Це має стосуватися військово-технічного співробітництва. Зокрема - постачання зброї.

"Будь-яку підтримку – навіть часткову – Росія конвертує у продовження своєї агресії, у свою подальшу відмову від миру. Чим менше підтримки отримує Росія, тим швидше закінчиться війна і в міжнародні відносини повернеться спокій", - зазначив Володимир Зеленський.

"Президент України наголосив на готовності нашої держави залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки. Володимир Зеленський зазначив, що українські порти є заручниками російської агресії та заблоковані державою-агресором, а з ними - наші експортні шляхи", - повідомила пресслужба.

У цьому контексті сторони висловили спільну підтримку необхідності належної імплементації та продовження дії Чорноморської зернової ініціативи. Зеленський поінформував про реалізацію глобальної гуманітарної програми "Зерно з України". Лідери України та Китаю домовилися про підтримання регулярного діалогу.

 

 

 

Теги: #китай #лідери #розмова

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