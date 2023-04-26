Король Чарльз ІІІ та королева-консорт відкрили сцену "Євробачення-2023"

Король Об'єднаного Королівства Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла відкрили сцену "Євробачення-2023" у Ліверпулі у Великій Британії, повідомляє пресслужба міжнародного пісенного конкурсу.

"Освітили сцену!", - ідеться в повідомленні, опублікованому в інстаграм у середу.

DailyMail повідомляє, що король і королева-консорт зустріли на сцені англійську співачку Мей Мюллер, де вони натиснули кнопку, щоб офіційно ввімкнути освітлення арени "Євробачення-2023".

"Директор Євробачення Мартін Грін почав зворотний відлік до десяти, перш ніж королівське подружжя натиснуло кнопку, і арена вибухнула какофонією світла, кольору і звуку. Вона закінчилася офіційним логотипом Coronation (коронація - ІФ-У) на честь Їхніх Величностей", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі. Він представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Через війну, що триває, після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу 2023 року - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображено серця в національних кольорах України та Британії, які "б'ються в унісон".

Україна голосуватиме у другому півфіналі "Євробачення-2023", який відбудеться 11 травня, а гурт Tvorchi виступатиме під номером 19 у фіналі конкурсу в Ліверпулі.