Туризм у зоні ЧАЕС до кінця війни не відновлюватимуть - глава Мінприроди

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець не бачить передумов для відновлення туризму в Чорнобильській зоні відчуження.

"Територія зони під особливим контролем. Думаю, до кінця воєнного стану туризм тут відновлювати не будуть. Це насамперед небезпечно для самих туристів, зокрема через мінування", - сказав Стрілець на брифінгу під час відвідування Зони відчуження до 37-ї річниці аварії на ЧАЕС.

Водночас він зазначив, що Україну очікує найближчим часом велика реформа, що стосується не тільки Зони відчуження, а й загалом питання заповідників.

За його словами, міністерство вже працює над ухваленням відповідних законів і підзаконних актів.

Він додав, що Україна після своєї перемоги буде найвідвідуванішою країною, тому мають бути відповідні локації.

Щодо Зони відчуження, міністр зазначив, що бачить її також науковим хабом.

"Робота над цим уже триває. Ми ухвалили необхідні для її старту документи. Саме зараз, коли вже є факт порушення РФ того мирного атома, який відпочивав багато років, можемо провести дослідження, які ніхто у світі провести не може",- пояснив ідею Стрілець.

За його словами, вторгнення РФ, яка порушила умови безпечного утримання Зони відчуження, дало поштовх для наукових досліджень.

Очільник Міндовкілля зазначив, що вже є відповідні домовленості щодо створення хабу з багатьма країнами, які необхідно реалізовувати. Зокрема Франція підтвердила свою зацікавленість у цьому, запевнив Стрілець, посилаючись на результати нещодавньої зустрічі з міністром екології цієї країни.