Події

14:00 26.04.2023

МАГАТЕ продовжує докладати зусиль щодо захисту Запорізької АЕС - розмова Гроссі з Зеленським

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МАГАТЕ продовжує докладати зусиль щодо захисту Запорізької АЕС - розмова Гроссі з Зеленським

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) продовжує докладати зусиль щодо захисту Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, окупованої російськими військами, заявив гендиректор організації Рафаель Гроссі.

"Для мене велика честь поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським з нагоди 37-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС і оголосити йому про програму медичної допомоги МАГАТЕ персоналу всіх українських атомних електростанцій. Ми продовжуємо наші зусилля щодо захисту Запорізької АЕС", - написав Гроссі у своєму твіттері.

29 березня під час візиту на ЗАЕС гендиректор МАГАТЕ заявив, що організація розробляє нову концепцію захисту станції, яка передбачає звуження зони безпеки навколо неї.

 

Теги: #магате #заес

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