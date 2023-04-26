МАГАТЕ продовжує докладати зусиль щодо захисту Запорізької АЕС - розмова Гроссі з Зеленським

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) продовжує докладати зусиль щодо захисту Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, окупованої російськими військами, заявив гендиректор організації Рафаель Гроссі.

"Для мене велика честь поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським з нагоди 37-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС і оголосити йому про програму медичної допомоги МАГАТЕ персоналу всіх українських атомних електростанцій. Ми продовжуємо наші зусилля щодо захисту Запорізької АЕС", - написав Гроссі у своєму твіттері.

29 березня під час візиту на ЗАЕС гендиректор МАГАТЕ заявив, що організація розробляє нову концепцію захисту станції, яка передбачає звуження зони безпеки навколо неї.