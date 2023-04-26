Зеленський: Ми маємо зробити все, щоб не дати Росії жодного шансу використовувати атомну енергетику для шантажу України й цілого світу

Президент України Володимир Зеленський у день 37-ї річниці від дня аварії на Чорнобильській АЕС заявив про необхідність зробити все можливе, щоб не дати Росії жодного шансу використовувати об'єкти атомної енергетики для шантажу України та всього світу.

"37 років тому аварія на Чорнобильській атомній станції залишила величезний шрам для всього світу. Витік радіації перетворив колись затишну й розвинену територію на зону відчуження. Сьогодні 30-кілометрова зона навколо ЧАЕС залишається небезпечним місцем із високою концентрацією радіації", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Як наголосив Зеленський, "минулого року окупант не тільки захопив атомну станцію, а й знову наразив на небезпеку весь світ. Минуло більше року з моменту звільнення. Наукові та безпекові підприємства в зоні ЧАЕС уже повернулися до нормального режиму роботи.

"Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, яка триває й донині. Ми маємо зробити все, щоб не дати державі-терористу жодного шансу використовувати об'єкти атомної енергетики для шантажу України й цілого світу", - упевнений президент України.