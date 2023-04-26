Росіяни за добу 21 раз обстріляли Херсонську територіальну громаду, жертв немає - міськрада

Російські війська за минулу добу 21 раз обстріляли Херсон і передмістя, влучення зафіксовано в самому Херсоні, в Садовому, Інженерному та Придніпровському, люди не постраждали, повідомляє міська рада.

"Протягом доби ворог 21 раз обстріляв Херсонську міську територіальну громаду, використавши 119 снарядів. Влучення зафіксовано в Херсоні, Садовому, Інженерному, Придніпровському", - ідеться в повідомленні Херсонської міської ради в телеграм-каналі в середу вранці.

Як уточнюється, росіяни здійснили нічний обстріл Херсона (зокрема Дніпровський і Суворовський райони) та атакували острівну й лівобережну берегову частину Херсонської МТГ (дачні ділянки).

"На щастя, постраждалих серед цивільних громадян немає", - повідомляє міськрада.