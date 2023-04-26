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08:00 26.04.2023

Кінцевою метою реформування ВЛК та МСЕК мають стати нові стандарти обслуговування - Шмигаль

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Кінцевою метою реформування ВЛК та МСЕК мають стати нові стандарти обслуговування - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль позначив кінцевим результатом реформування системи медико-соціальної експертизи зручне і швидке проходження ВЛК і МСЕК і нові стандарти обслуговування українських військових, повідомив сайт Кабміну у вівторок.

У нараді також взяли участь Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, Міністр соціальної політики Оксана Жолнович, командувач Медичних сил ЗСУ, генерал-майор медичної служби Тетяна Остащенко, представники Уряду, Верховної Ради та Офісу Президента.

"Довідки мають ходити за військовими, а не навпаки. Продовжуємо впроваджувати цей принцип у сфері проходження військово-лікарських комісій і медико-соціальних експертних комісій. Кінцевою метою має стати зручне й швидке проходження ВЛК і МСЕК та нові стандарти обслуговування наших військових", - заявив прем'єр-міністр на нараді.

Крім того, учасники наради розглянули стан виконання доручень та прогрес у напрямку реформування ВЛК і МСЕК. Зокрема, було збільшено кількість ВЛК, ухвалено постанову Уряду щодо впровадження нового пакета медичних послуг у межах Програми медичних гарантій, розроблено законодавчі зміни щодо створення ВЛК при державних і комунальних закладах охорони здоров’я та щодо спрощення отримання довідки про обставини поранення.

Також, задля покращення сервісу розроблено рекомендації щодо організації роботи ВЛК та запущені пілотні проекти електронного документообігу між військовими частинами й територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

 

 

 

Теги: #реформа #влк #мсек

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