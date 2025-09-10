За колишню голову Хмельницької МСЕК Крупу заставу не внесено

За колишню голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу не внесли заставу в 20 млн грн., хоча минулого тижня її випустили з СІЗО, а п'ятиденний термін внесення застави сплив у вівторок, 9 вересня, повідомила речниця Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис.

"За колишню очільницю Хмельницької МСЕК не внесли заставу розміром 20 млн грн", — сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна у середу.

Як повідомлялося, ВАКС минулого тижня змінив запобіжний захід ексголові Хмельницької МСЕК Крупі. Замість тримання під вартою їй призначили 20 млн грн застави та зобов’язали Крупу прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, а також виконувати низку обов’язків до 4 листопада включно.

У ВАКС вказали, що задовольнили клопотання Національного антикорупційного бюро, яке було попередньо погоджене Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. "ВАКС звертає увагу, що відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК сукупний строк тримання під вартою підозрюваного під час досудового розслідування не повинен перевищувати 12 місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Наразі підозрювана утримується під вартою у кримінальному провадженні уже 11 місяців", – додали у ВАКС.

Крупі знову зменшили заставу. Спочатку Крупу відправили в СІЗО з альтернативою застави у 500 млн грн. Потім суму останньої знижували до 300 млн грн, 280, млн грн, 260 млн грн, 230 млн, 130 млн грн, 120 млн, 112 млн та 56 млн грн.