Суд заарештував Червінського без права внесення застави

Офіцер Сил спецоперацій Роман Червінський перебуватиме під вартою протягом двох місяців без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрав Шевченківський районний суд Києва, повідомляє "Громадське" з посиланням на ухвалу суду.

Як повідомляється, засідання суду проходило в закритому режимі. Адвокати заявили, що Червінського затримали незаконно. Захист буде оскаржувати рішення суду.

Раніше повідомлялося, що Червінського, який переховувався від слідства і якого було повідомлено про підозру в перевищенні повноважень, у понеділок затримали в Тернопільській області.

Раніше ЗМІ опублікували матеріали, згідно з якими Червінський намагався завербувати одного з російських пілотів, щоб той перегнав в Україну бойовий літак.

СБУ розслідує обставини ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області в липні 2022 року, що стався через самовільні дії окремих військовослужбовців.

"Служба безпеки України розслідує всі обставини, що спричинили масований ракетний удар по аеродрому "Канатове" 23 липня 2022 року. За даними слідства, цей обстріл спровокували самовільні дії окремих військовослужбовців, які вирішили провести так звану "спецоперацію" із заволодіння літаком повітряно-космічних сил Росії, чий пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України", - йшлося в повідомленні української спецслужби.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" глава Служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що Червінський, який переховувався від слідства, є фактично дезертиром, йому повідомлено про підозру в перевищенні повноважень, і він не уникне відповідальності.

Він звернув увагу на те, що СБУ та ГУР МО одразу висловили свої зауваження щодо цього плану, його не погодили інші державні органи, оскільки спецоперація містила багато ризиків, "але окремі люди вирішили діяти на власний розсуд".

"Як результат - ворожий борт не роздобули, натомість ворог дізнався, де розміщувалися українські літаки та особовий склад. І завдав ракетного удару. Загинув командир військової частини, а 17 захисників дістали поранень. Не кажучи вже про вщент розбиті два бойові винищувачі, зруйновану злітну смугу, іншу техніку та будівлю", - розповів глава СБУ.