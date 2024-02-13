Верховний Суд визнав незаконним переведення Червінського на службу в Донецьку область

Верховний Суд визнав незаконним переведення офіцера Сил спецоперацій Романа Червінського на службу в Донецьку область, оскільки у добровольців, які мають на утриманні трьох дітей, є право проходити службу за місцем проживання.

Ухвалу колегії суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, ухвалену за позовом Червінського до головнокомандувача ЗСУ та військової частини як третьої особи, оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

"Переміщення позивача з військової частини.... до 109 окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони України в Донецькій області регіонального управління... сил територіальної оборони з місцем знаходження в Донецькій області проведено без згоди позивача та не за місцем проживання, тобто з порушенням частини другої статті 23 закону №3543-XII", - ідеться в ухвалі суду.

Верховний Суд послався на норми статті 23 закону №3543-XII від 21 березня 2022 року в новій редакції, яка регламентує, що "не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває троє та більше дітей віком до 18 років", і дійшов висновку, що суд першої інстанції правомірно задовольнив позовні вимоги позивача, а "шостий апеляційний адміністративний суд, неправильно застосувавши норми матеріального права, помилково скасував рішення суду першої інстанції".

"Стосовно жінок і чоловіків, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, передбачено можливість проходження військової служби лише за їхньою згодою та лише за місцем проживання", - зазначається в позиції Верховного Суду.

Отже, касаційний суд скасував рішення апеляційної інстанції, залишивши чинним рішення Окружного адміністративного суду в Києві від 8 грудня 2022 року про незаконність переведення Червінського на службу в Донецьку область.

Як повідомлялося раніше, Роман Червінський є фігурантом справи про російський удар по аеродрому біля Кропивницького. СБУ розслідує обставини ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині в липні 2022 року, йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого статтею "Перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень" КК України. Крім того, у грудні минулого року повідомлялося про те, що Червінському висунуто підозру в "завершеному замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб".

Прокуратура підозрює Романа Червінського в тому, що "видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби України, спільно з іншими особами намагався заволодіти коштами підприємця в сумі $100 тис. Він обіцяв вирішити питання повернення підприємцю затриманої партії тютюнових виробів шляхом передання зазначених коштів службовцям Державної фіскальної та Державної податкової служб України".

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" глава Служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що Червінський, який переховувався від слідства, фактично дезертир, оскільки майже вісім місяців не з'являвся на службі.

Малюк також повідомив, що Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило за цим фактом кримінальне провадження за ст. 407 Кримінального кодексу (самовільне залишення військової частини або місця служби).

26 січня 2024 року Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід Червінському у вигляді тримання під вартою.