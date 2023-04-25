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19:54 25.04.2023

ВАКС посилив запобіжний захід Труханову у справі заводу "Краян" - призначив заставу в розмірі 30,866 млн

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ВАКС посилив запобіжний захід Труханову у справі заводу "Краян" - призначив заставу в розмірі 30,866 млн

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, якого обвинувачують у справі заволодіння 92 млн грн під час купівлі будівлі заводу "Краян", і призначив йому заставу в розмірі 30,866 млн грн, повідомляє пресслужба суду.

"У вівторок, 25 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси. ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30,866 млн грн", - ідеться в повідомленні ВАКС на фейсбук-сторінці.

Як повідомляється, грошові кошти Труханов має внести протягом 5 днів. Крім внесення застави, він має носити електронний браслет, утриматися від спілкування зі свідками, повідомляти про зміну роботи, місця проживання та з'являтися за викликом суду.

Труханову також заборонили залишати територію України без дозволу суду і зобов'язали здати закордонні паспорти. У разі невиконання обов'язків, заставу стягнуть у дохід держави.

Раніше у Труханова був інший запобіжний захід у цій справі. У 2018 році Солом'янський суд Києва відпустив його на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова.

 

 

 

Теги: #труханов #вакс

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