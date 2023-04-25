Росіяни у вівторок тричі обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей

Російські війська до 19:00 вівторка тричі обстріляли прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей, імовірно, з мінометів 120 мм, даних про постраждалих не надходило, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Станом на 19:00 російські війська тричі обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей із мінометів", - ідеться в повідомленні ОК "Північ" у телеграм-каналі у вівторок.

Як уточнюється, близько 13:55 "зафіксовано 3 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, у районі н.п. Кореньок", близько 16:35 - 3 приходи в районі н.п. Леонівка, близько 17:15 - 3 приходи в районі н.п. Кореньок.

"Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.