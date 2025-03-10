Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 352 одиниці живої сили - Генштаб

Окупанти втратили 352 військовослужбовців і 39 одиниці техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка

“За попередніми підрахунками, сьогодні на даному напрямку наші воїни ліквідували 192 та поранили 160 окупантів, знищили п’ять бойових броньованих машин, чотири автомобілі, 11 мотоциклів, 12 БпЛА, чотири гармати, одну БМ-27 “Ураган”; крім того, суттєво пошкодили два мотоцикли загарбників”, - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21870