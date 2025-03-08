На Донеччині після атак росіян нові жертви: 1 загиблий і 5 поранених

Фото: https://t.me/VadymFilashkin/7063

В суботу на Донеччині після атак росіян нові жертви: 1 загиблий і 5 поранених, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

«У Покровську росіяни вбили чоловіка 1977 року народження, поранили 2 людей. Пошкоджено будинок. У Костянтинівці 3 людини поранено, пошкоджено 8 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, крамницю, 2 лінії електропередач і 2 газогони. Крім того, нагадаю, вранці росіяни поранили у Костянтинівці ще 5 людей», - написав Філашкін у телеграм в суботу.

«Кожен день росіяни вбивають цивільних. Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!», - додав начальник ОВА