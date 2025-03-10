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19:28 10.03.2025

У Женеві представили план припинення вогню в Україні

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У Женеві представили план припинення вогню в Україні

Женевський центр політики безпеки (GCSP) на своєму сайті представив 31-сторінковий план із конкретними механізмами припинення вогню в Україні.

"GCSP із задоволенням представляє свій "Інструментарій припинення вогню" – всеосяжний ресурс, розроблений на основі висновків всесвітньо відомих експертів з припинення вогню", - йдеться у повідомленні на сайті Центру.

Згідно з документом, передбачається створити буферну зону завширшки щонайменше 10 км та виділити п'ять тисяч цивільних і поліцейських для її патрулювання. Для гарантування безпеки виділити близько 10 тисяч іноземних військових;

Організувати роботу міжнародних спостерігачів зі спільною комісією, що складається з російських і українських військових. Через цю комісію обидві сторони могли би притягати одна одну до відповідальності та домовлятися про вирішення таких супутніх питань, як звільнення полонених, розмінування і створення цивільних коридорів через буферну зону;

Використати припинення вогню як перший крок на шляху до ширшого пакету угод, включаючи політичне врегулювання, а також угоди про контроль над озброєннями та заходи з розбудови довіри і безпеки між НАТО і Росією, стратегічну стабільність між Сполученими Штатами і Росією, а також дискусії щодо майбутнього європейської безпеки

Зазначається, що у підготовці документа взяли участь представники України, РФ, США та ЄС.

Як повідомила газета The New York Times з посиланням на директора Женевського центру політики безпеки Томаса Гремінгера, серед експертів, які взяли участь у підготовці документа, були співробітники міжнародних організацій і колишні військові командири з досвідом миротворчої діяльності. Усі вони діяли на правах анонімності. За його словами, учасники цих зустрічей, чиї особистості директор центру також розкривати не став, діяли "в особистій якості".

За його словами, багато хто з експертів сходиться на думці, що найбільшою складністю в реалізації пропозицій щодо стійкого припинення вогню є позиція глави Кремля Володимира Путіна. Вони висловлюють скептицизм щодо готовності президента РФ погодитися на припинення вогню і дотримуватися його умов.

"Російські офіційні особи майже до самого початку війни обіцяли, що в нього немає наміру вторгатися в Україну. І ніяка моніторингова місія не зможе стримати російського президента, якщо він вирішить почати нове вторгнення в Україну", - пише NYT.

Експерт з РФ з Інституту питань міжнародної безпеки (SWP) у Берліні Яніс Клюге, коментуючи ймовірний розвиток подій, заявив газеті, що "небезпечно займати свій розум ілюзією" потенційно неминучого припинення вогню. "Я не думаю, що Росія погодиться на щось, де Україна залишиться незалежною і суверенною, навіть на території, яку вона контролює", - сказав він.

 

 

Теги: #війна #припинення #план

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