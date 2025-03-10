РФ почала поширювати серед повстанців у Сирії сепаратистські методички про "захист російського населення" - джерела в ГУР

Росія почала поширювати серед повстанців у Сирії сепаратистські методички за "Донбаським сценарієм", повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як зазначають джерела, Росії руками прихильників Башара Асада не вдалося захопити територію сирійського узбережжя в портах Тартус і Латакія, і після цього росіяни почали поширювати свою методичку за "Донбаським сценарієм".

8 березня росіяни надіслали свої методички про необхідність звернення до МЗС РФ до сирійських повстанців. Звернення сирійцям "рекомендували підписати" у статусі біпатрида - громадянина Сирії та Росії.

Як повідомили співрозмовники в розвідці, росіяни хочуть, щоб сирійські повстанці у зверненні закликали РФ до "негайного втручання" через нібито "геноцид" алавітського населення (скинутий президент Башар Асад також належить до релігійної течії алавітів). Очікується, що звернення буде позитивно сприйнято російським Міністерством закордонних справ, оскільки в компетенцію відомства входить захист громадян Росії.

Як повідомлялося, у Сирії, де спалахнули сутички між силами безпеки та прихильниками колишнього президента Башара аль-Асада, за два дні загинули понад 1000 людей, серед яких 745 — це мирні жителі. Про це повідомили Guardian та Reuters із посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини, яка базується у Великій Британії.

За інформацією організації, окрім цивільних, за два дні загинули 125 бійців сирійських сил безпеки та 148 бойовиків, прихильних до режиму Асада.

У сирійських провінціях Латакія й Тартус на узбережжі Середземного моря проживає алавітська громада, з якої походить Башар аль-Асад.