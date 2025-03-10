Події

22:02 10.03.2025

РФ почала поширювати серед повстанців у Сирії сепаратистські методички про "захист російського населення" - джерела в ГУР

2 хв читати
РФ почала поширювати серед повстанців у Сирії сепаратистські методички про "захист російського населення" - джерела в ГУР

Росія почала поширювати серед повстанців у Сирії сепаратистські методички за "Донбаським сценарієм", повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як зазначають джерела, Росії руками прихильників Башара Асада не вдалося захопити територію сирійського узбережжя в портах Тартус і Латакія, і після цього росіяни почали поширювати свою методичку за "Донбаським сценарієм".

8 березня росіяни надіслали свої методички про необхідність звернення до МЗС РФ до сирійських повстанців. Звернення сирійцям "рекомендували підписати" у статусі біпатрида - громадянина Сирії та Росії.

Як повідомили співрозмовники в розвідці, росіяни хочуть, щоб сирійські повстанці у зверненні закликали РФ до "негайного втручання" через нібито "геноцид" алавітського населення (скинутий президент Башар Асад також належить до релігійної течії алавітів). Очікується, що звернення буде позитивно сприйнято російським Міністерством закордонних справ, оскільки в компетенцію відомства входить захист громадян Росії.

Як повідомлялося, у Сирії, де спалахнули сутички між силами безпеки та прихильниками колишнього президента Башара аль-Асада, за два дні загинули понад 1000 людей, серед яких 745 — це мирні жителі. Про це повідомили Guardian та Reuters із посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини, яка базується у Великій Британії.

За інформацією організації, окрім цивільних, за два дні загинули 125 бійців сирійських сил безпеки та 148 бойовиків, прихильних до режиму Асада.

У сирійських провінціях Латакія й Тартус на узбережжі Середземного моря проживає алавітська громада, з якої походить Башар аль-Асад.

Теги: #повстанці #сирія #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:44 10.03.2025
США окремо зустрінуться в Саудівській Аравії з делегаціями України та РФ – ЗМІ

США окремо зустрінуться в Саудівській Аравії з делегаціями України та РФ – ЗМІ

07:04 10.03.2025
Війська РФ за добу втратили 1190 осіб та 138 од. техніки - Генштаб

Війська РФ за добу втратили 1190 осіб та 138 од. техніки - Генштаб

06:48 09.03.2025
У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

00:16 09.03.2025
Андрій Сибіга закликав притягнути до відповідальності винних у масових вбивствах цивільного населення в Сирії

Андрій Сибіга закликав притягнути до відповідальності винних у масових вбивствах цивільного населення в Сирії

08:39 08.03.2025
Британський суд визнав винними трьох болгар у шпигунстві на користь РФ

Британський суд визнав винними трьох болгар у шпигунстві на користь РФ

06:46 08.03.2025
У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

15:59 25.02.2025
Київ привітав зняття ЄС низки санкцій з Сирії та підтвердив готовність надавати продовольство та зерно

Київ привітав зняття ЄС низки санкцій з Сирії та підтвердив готовність надавати продовольство та зерно

10:18 05.02.2025
Велика Британія надає GBP3 млн на поставки українського продовольства до Сирії

Велика Британія надає GBP3 млн на поставки українського продовольства до Сирії

20:43 30.01.2025
Радник президента Власюк обговорив з представниками ВПП ООН збільшення допомоги Сирії та іншим країнам

Радник президента Власюк обговорив з представниками ВПП ООН збільшення допомоги Сирії та іншим країнам

20:18 23.01.2025
Україна вітає рішення влади Сирії, спрямовані на відмову від співпраці з РФ

Україна вітає рішення влади Сирії, спрямовані на відмову від співпраці з РФ

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ завдали ударів по низці стратегічних об’єктів агресора - Генштаб

Президентський борт приземлився у Саудівській Аравії

Сирський: Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає

Офіційно скасовано 83% програм USAID – Держдеп

Сирський: У лютому українські дрони уразили та знищили цілей противника на 22% більше порівняно із січнем

ОСТАННЄ

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 352 одиниці живої сили - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 126 ворожих атак - Генштаб

Очільник Київської МВА вимагає звільнити міських чиновників-фігурантів розслідування земельної корупції

Сибіга обговорив з британським колегою шляхи до миру та довгострокову безпеку України

Застосовано запобіжний захід ще до одного підозрюваного у справі про розкрадання коштів при створенні системи "ДЗВІН"

Створена кооординаційна рада для забезпечення рівних умов для бізнесу у портах

Стармер у розмові з Трампом виразив надію на відновлення допомоги США Україні

Ламмі обговорив з Рубіо і Сибігою перспективи мирного процесу в Україні

У Женеві представили план припинення вогню в Україні

Сікорський провів розмову з Келлогом стосовно переговорів у Саудівській Аравії

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА