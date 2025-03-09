Двоє загиблих і 23 поранених внаслідок ворожих ударів у Донецькій області за добу

Двоє цивільних загинули і 23 отримали поранення впродовж доби, повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в Телеграмі.

"За 8 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Покровську і Сіверську. Ще 23 людини в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін.

Загальна кількість жертв російської агресії серед мирного населення області з початку повномасштабного вторгнення складає 3027 вбитими і 6893 пораненими (без урахування Маріуполя та Волновахи).