Події

18:39 09.03.2025

Двоє постраждалих, є пошкодження через ворожі обстріли Дніпропетровщини

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Дві людини постраждали та пошкоджена, зокрема, інфраструктура, підприємства та лінія електропередач через російські обстріли Дніпропетровської області у неділю, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Від ворожих ударів протягом дня потерпала Нікопольщина. Агресор бив по райцентру, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Застосовував артилерію і дрони-камікадзе", - написав він у телеграмі.

Лисак зазначив, що через обстріли постраждали дві людини. 56-річну жінку госпіталізували. Вона у стані середньої тяжкості. Дівчині 18 років надали допомогу на місці, оговтуватися буде вдома.

Також пошкоджені інфраструктура,  підприємства, 3 приватні будинки, гараж та лінія електропередач. Зайнявся легковик, рятувальники вогонь приборкали.

Разом з тим, за уточненою інформацією, через вранішній удар безпілотником по Нікополю сталася пожежа в будівлі, що не експлуатувалася. Її оперативно ліквідували.

Теги: #пошкодження #дніпропетровська #обстріли

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