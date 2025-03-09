Двоє постраждалих, є пошкодження через ворожі обстріли Дніпропетровщини

Дві людини постраждали та пошкоджена, зокрема, інфраструктура, підприємства та лінія електропередач через російські обстріли Дніпропетровської області у неділю, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Від ворожих ударів протягом дня потерпала Нікопольщина. Агресор бив по райцентру, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Застосовував артилерію і дрони-камікадзе", - написав він у телеграмі.

Лисак зазначив, що через обстріли постраждали дві людини. 56-річну жінку госпіталізували. Вона у стані середньої тяжкості. Дівчині 18 років надали допомогу на місці, оговтуватися буде вдома.

Також пошкоджені інфраструктура, підприємства, 3 приватні будинки, гараж та лінія електропередач. Зайнявся легковик, рятувальники вогонь приборкали.

Разом з тим, за уточненою інформацією, через вранішній удар безпілотником по Нікополю сталася пожежа в будівлі, що не експлуатувалася. Її оперативно ліквідували.