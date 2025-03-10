Події

17:10 10.03.2025

Президентський борт приземлився у Саудівській Аравії

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Президентський борт приземлився у Саудівській Аравії

Літак Airbus A319 української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise, який злетів о 12:02 за київським часом з польського аеродрому Жешув-Ясьонка, приземлився о 16:40 в Міжнародному аеропорту імені короля Абдель-Азіза у місті Джидда в Саудівській Аравії.

Попередньо, на борту літака перебувають президент України Володимир Зеленський, керівник його офісу Андрій Єрмак та його заступник Павло Паліса, а також глави МЗС і Міноборони України Андрій Сибіга і Рустем Умєров.

Радник Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив журналістам, що президент прибув до Саудівської Аравії.

Літак пролетів над територіями Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, Греції та Єгипту та загалом перебував у небі 4 години 38 хвилин.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 березня, Зеленський разом з українською делегацією вилетить до Саудівської Аравії, щоб зустрітися зі спадкоємним принцом Мохаммедом бін Салманом, а наступного дня мають розпочатися переговори між Україною та США щодо можливості припинення війни між Україною та РФ відбудуться 11 березня в Джидді. З українського боку у переговорах візьмуть участь Єрмак, Сибіга, Умєров і Паліса, а з американського - державний секретар США Марко Рубіо, посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник Білого дому питань з національної безпеки Майк Волтц.

Теги: #саудівська_аравія #зеленський

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