Президентський борт приземлився у Саудівській Аравії

Літак Airbus A319 української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise, який злетів о 12:02 за київським часом з польського аеродрому Жешув-Ясьонка, приземлився о 16:40 в Міжнародному аеропорту імені короля Абдель-Азіза у місті Джидда в Саудівській Аравії.

Попередньо, на борту літака перебувають президент України Володимир Зеленський, керівник його офісу Андрій Єрмак та його заступник Павло Паліса, а також глави МЗС і Міноборони України Андрій Сибіга і Рустем Умєров.

Радник Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив журналістам, що президент прибув до Саудівської Аравії.

Літак пролетів над територіями Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, Греції та Єгипту та загалом перебував у небі 4 години 38 хвилин.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 березня, Зеленський разом з українською делегацією вилетить до Саудівської Аравії, щоб зустрітися зі спадкоємним принцом Мохаммедом бін Салманом, а наступного дня мають розпочатися переговори між Україною та США щодо можливості припинення війни між Україною та РФ відбудуться 11 березня в Джидді. З українського боку у переговорах візьмуть участь Єрмак, Сибіга, Умєров і Паліса, а з американського - державний секретар США Марко Рубіо, посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник Білого дому питань з національної безпеки Майк Волтц.