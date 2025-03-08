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10:16 08.03.2025

Зеленський про удар по Добропіллю: Має зламатися все, що допомагає Путіну фінансувати війну

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Зеленський про удар по Добропіллю: Має зламатися все, що допомагає Путіну фінансувати війну
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13499

Вісім пʼятиповерхових житлових будикнів, адміністративна будівля та пожежна машина пошкоджені внаслідок удару двома балістичними ракетами по центру міста Добропілля Донецької області в п’ятницю ввечері, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вчора ввечері російська армія вдарила двома балістичними ракетами по центру Добропілля на Донеччині. Після прибуття наших служб на місце нанесли ще один удар, умисно по рятувальниках. Підла й нелюдська тактика для залякування, до якої часто вдаються росіяни", - повідомив Зеленський в Телеграм у суботу вранці.

Він також підтвердив інформацію про 11 загиблих і більш ніж 30 поранених, п’ятеро з яких - діти.

"Такі удари показують, що цілі в Росії незмінні. Тому дуже важливо продовжувати робити все для захисту життя, зміцнювати нашу ППО, посилювати санкції проти Росії. Має зламатися все, що допомагає Путіну фінансувати війну", - написав Зеленський.

Теги: #донецька_область #добропілля #зеленський #обстріли

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