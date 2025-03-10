Очільник Київської МВА вимагає звільнити міських чиновників-фігурантів розслідування земельної корупції

Очільник Київської міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко вимагає негайного звільнення всіх фігурантів «плівок Комарницького», зібраних НАБУ в межах розслідування земельної корупції у Києві.

«Поки волонтери та кияни збирають кошти на авто, дрони, амуніцію – у столичних чиновників зовсім інші проблеми: немає місця в банківських комірках для сотень тисяч євро. Спочатку – затримання. Потім – публікації цинічних розмов. Тепер – розслідування, в яких депутати, чиновники, директори підприємств «в темі» та «в долі». І всі вони – призначені міським головою. Це не просто моральний крах міської влади – це безпекова загроза для столиці. Бо ті, хто керує Києвом, водночас є фігурантами корупційних схем і навіть входять до Ради оборони Києва», - написав він у телеграм.

Ткаченко вимагає від голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка негайного звільнення всіх фігурантів розслідування BIHUS.Info, а також публічного звіту про звільнення тих, хто вже ставав фігурантом антикорупційних розслідувань.

Видання Bihus.Info 10 березня оприлюднило розслідування з посиланням на плівки з офісу Дениса Комарницького, зібрані НАБУ в межах розслідування земельної корупції у Києві.

Як повідомлялось, раніше підозри, як члени організованого злочинного угрупування отримав сам Комарницький та працівники його офісу, а також заступник Кличка Петро Оленич, який курує ключові земельні департаменти столиці, голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв, депутатка з цієї комісії Олена Марченко, заступник директора КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта, і заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов.

В опублікованому 10 березня розслідуванні також фігурують секретар Київради Володимир Бондаренко, директор департаменту містобудування Олександр Свистунов, директорка департаменту земельних ресурсів Валентина Пелих, директор КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій. Серед підконтрольних чиновників згадуються й директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, директор “Київського інституту земельних відносин” Ігор Долинський, заступник директора комунального підприємства «Інженерний центр» Ярослав Федорук, директор комунальної фінансово-будівельна компанія «Житло-Інвест» Віктор Погребной та інші чиновники.

Ткаченко вимагає перезавантаження антикорупційних структур КМДА.

«Якщо чиновників не звільняють навіть після викриттів – навіщо нам антикорупційний департамент? Також місто має переглянути доцільність існування понад 1900 комунальних підприємств, серед яких багато «чорних дір» для бюджету», - написав він.

Також Ткаченко вважає необхідним створення посади заступника начальника КМВА з питань дотримання законності, і повідомив, що вже проводить консультації щодо можливої кандидатури, серед варіантів журналісти-розслідувачі або топменеджери прозорого бізнесу.

Серед найближчих кроків він озвучив також скликання групи «Прозорість і підзвітність» щодо системної корупції в Києві та перегляд складу Ради оборони Києва.

«Корупціонери не можуть ухвалювати критично важливі рішення щодо безпеки столиці. Ініціюю переформатування Ради», - повідомив Ткаченко.