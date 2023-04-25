Події

19:16 25.04.2023

Українська авіація за добу завдала 6 ударів по живій силі та техніці ворога, ракетники уразили ЗРК і радіолокаційну станцію

1 хв читати
Українська авіація за добу завдала 6 ударів по живій силі та техніці ворога, ракетники уразили ЗРК і радіолокаційну станцію

Авіація Сил оборони України за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 1 удар по зенітно-ракетному комплексу, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили зенітно-ракетний комплекс, район зосередження особового складу та військової техніки і радіолокаційну станцію російських агресорів", - ідеться в повідомленні Генштабу у мережі "Фейсбук" у вівторок.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:58 25.04.2023
Генштаб України: окупанти мародерствують, вдаються до незаконних обшуків і використовують дитячі заклади для військових цілей

Генштаб України: окупанти мародерствують, вдаються до незаконних обшуків і використовують дитячі заклади для військових цілей

18:51 25.04.2023
Генштаб: найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку

Генштаб: найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку

18:30 25.04.2023
Російські війська за добу завдали 2 ракетних удари, 6 авіаційних і здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Російські війська за добу завдали 2 ракетних удари, 6 авіаційних і здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

08:11 25.04.2023
ЗС України знищили майже 700 окупантів, 5 танків, 14 артсистем і 2 ППО за добу

ЗС України знищили майже 700 окупантів, 5 танків, 14 артсистем і 2 ППО за добу

07:25 25.04.2023
ЗС України відбили 43 ворожі атаки на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

ЗС України відбили 43 ворожі атаки на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

07:20 25.04.2023
Окупанти розгорнули черговий військовий шпиталь для поранених у Хрустальному на Луганщині

Окупанти розгорнули черговий військовий шпиталь для поранених у Хрустальному на Луганщині

18:47 24.04.2023
Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

18:45 24.04.2023
Російські окупанти використовують цивільну інфраструктуру на окупованих територіях у власних цілях - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти використовують цивільну інфраструктуру на окупованих територіях у власних цілях - Генштаб ЗСУ

18:44 24.04.2023
Окупанти за добу завдали 47 авіаційних ударів по території України - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали 47 авіаційних ударів по території України - Генштаб ЗСУ

07:33 24.04.2023
Російські окупанти обстріляли з мінометів дві прикордонні громади на Сумщині

Російські окупанти обстріляли з мінометів дві прикордонні громади на Сумщині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку

Швеція висилає п'ятьох російських дипломатів із країни

Кожен із напрямків оборони України є важливим - Зеленський про Ставку

Кількість загиблих унаслідок удару по Куп'янську зросла до двох осіб - ЗМІ

НАТО має ухвалити рішення, яке або визначить графік вступу України на саміті у Вільнюсі, або зобов'яже представити його до кінця 2023 року - Кулеба

ОСТАННЄ

Суд заарештував Червінського без права внесення застави

У Херсонській області заборонено вихід і перебування плавзасобів на водних об'єктах

ВАКС посилив запобіжний захід Труханову у справі заводу "Краян" - призначив заставу в розмірі 30,866 млн

Заступниця директора куп'янського ліцею, яка зробила "кар'єру" під час окупації та впроваджувала російські стандарти освіти, постане перед судом

Окупанти знову обстріляли Оріхів, пошкоджено приватне домоволодіння

Росіяни у вівторок тричі обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей

У Судані на тлі бойових дій спостерігається дефіцит продовольства, води та медикаментів

Кличко обговорить допомогу Україні на Саміті міст Північної та Південної Америки

Продовжити зернову угоду можна тільки за допомогою колективного міжнародного тиску на РФ - Подоляк

Незабаром до Києва з Варшави прибуде перша партія вагонів метрополітену - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА