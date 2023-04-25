Українська авіація за добу завдала 6 ударів по живій силі та техніці ворога, ракетники уразили ЗРК і радіолокаційну станцію

Авіація Сил оборони України за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 1 удар по зенітно-ракетному комплексу, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили зенітно-ракетний комплекс, район зосередження особового складу та військової техніки і радіолокаційну станцію російських агресорів", - ідеться в повідомленні Генштабу у мережі "Фейсбук" у вівторок.