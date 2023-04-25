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18:19 25.04.2023

Продовжити зернову угоду можна тільки за допомогою колективного міжнародного тиску на РФ - Подоляк

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Продовжити зернову угоду можна тільки за допомогою колективного міжнародного тиску на РФ - Подоляк

Пропозиція глави ООН Антоніу Гутерреша щодо удосконалення та продовження зернової угоди може бути успішною лише за умови колективного тиску міжнародного співтовариства на РФ, повідомив радник президента України Михайло Подоляк.

"Абсолютно виправдана ініціатива Гутерреша може мати успіх тільки за умови колективного тиску міжнародної спільноти на РФ. Україна продовжить виконувати домовленості з Туреччиною та ООН і буде доставляти зернові вантажі до місця призначення, вирішуючи проблему глобального продовольчого забезпечення", - цитує його слова Reuters.

Як повідомлялося, Гутерреш виклав свої пропозиції щодо вдосконалення та розширення зернової угоди в листах, надісланих владі України, Туреччини та РФ. Російська сторона зі свого боку висловила незадоволення реалізацією положень у частині експорту свого зерна і заявила, що не дозволить продовжувати зернову ініціативу, яка зняла блокаду трьох українських портів на Чорному морі.

Подоляк також спростував твердження міноборони РФ про те, що Київ намагався атакувати кораблі в Чорному морі.

 

Теги: #зерно #подоляк #зернова_ініціатива

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