Події

14:55 25.04.2023

На бахмутський напрямок відправлено 100 ударних дронів, кошти на які зібрано через United24, - Федоров

1 хв читати
На бахмутський напрямок відправлено 100 ударних дронів, кошти на які зібрано через United24, - Федоров

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про передання на фронт першої партії ударних безпілотних літальних апаратів, кошти на які було зібрано на українській державній благодійній фандрейзинговій платформі United24.

"Відправляємо 100 дронів-камікадзе на бахмутський напрямок. Підписники інтернет-видання "Блискавка" за два дні зібрали через UNITED24 понад 10,4 млн грн на 500 дронів-камікадзе. Перша партія "пташок" уже летить до одного з підрозділів аеророзвідки 59 бригади. Вони допоможуть бійцям оперативно доставляти "подарунки" росіянам", - написав Федоров у телеграмі, подякувавши всім, хто підтримує "Армію дронів".

 

Теги: #дрони #united24

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:03 25.04.2023
Повітряні сили ЗС України ліквідували дев’ять ворожих БпЛА, шість із них - "Shahed"

Повітряні сили ЗС України ліквідували дев’ять ворожих БпЛА, шість із них - "Shahed"

20:11 24.04.2023
Українські військовослужбовці знищили дев’ять російських БПЛА

Українські військовослужбовці знищили дев’ять російських БПЛА

08:51 21.04.2023
Окупанти застосували до 12 ударних дронів "Shahed-136/131", Повітряні Сили ЗС України знищили вісім

Окупанти застосували до 12 ударних дронів "Shahed-136/131", Повітряні Сили ЗС України знищили вісім

06:30 21.04.2023
Вночі ворожі "Shahed" намагалися атакувати Київ, вдарили по Полтавській області, є руйнація

Вночі ворожі "Shahed" намагалися атакувати Київ, вдарили по Полтавській області, є руйнація

00:46 21.04.2023
Мешканців Київщини попередили про загрозу атаки іранськими дронами

Мешканців Київщини попередили про загрозу атаки іранськими дронами

05:29 19.04.2023
Росіяни вночі атакували дронами-камікадзе Одеську область

Росіяни вночі атакували дронами-камікадзе Одеську область

18:12 10.04.2023
На північному сході України збито два російських дрони - ОК "Північ"

На північному сході України збито два російських дрони - ОК "Північ"

11:16 07.04.2023
Понад $300 млн зібрано за 11 місяців роботи платформи United24 - Зеленський

Понад $300 млн зібрано за 11 місяців роботи платформи United24 - Зеленський

10:53 06.04.2023
США відправлять Україні експериментальну зброю для боротьби з іранськими та китайськими дронами - ЗМІ

США відправлять Україні експериментальну зброю для боротьби з іранськими та китайськими дронами - ЗМІ

07:22 31.03.2023
Окупанти атакували дронами з Брянської області РФ через Чернігівську та Сумську область

Окупанти атакували дронами з Брянської області РФ через Чернігівську та Сумську область

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Швеція висилає п'ятьох російських дипломатів із країни

Кожен із напрямків оборони України є важливим - Зеленський про Ставку

Кількість загиблих унаслідок удару по Куп'янську зросла до двох осіб - ЗМІ

НАТО має ухвалити рішення, яке або визначить графік вступу України на саміті у Вільнюсі, або зобов'яже представити його до кінця 2023 року - Кулеба

Окупанти сконцентрували завдання ударів на куп'янському напрямку - Череватий

ОСТАННЄ

Міносвіти має розробити алгоритм зарахування оцінок з універсальних предметів для українських школярів за кордоном - Лісовий

Швеція висилає п'ятьох російських дипломатів із країни

Лісовий: Рівень зарплати педагога має залежати від рівня кваліфікації та від низки інших чинників

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8574 цивільних, 14 411 поранено – ООН

СБУ затримала шістьох ворожих інтернет-агентів

Кожен із напрямків оборони України є важливим - Зеленський про Ставку

Кількість загиблих унаслідок удару по Куп'янську зросла до двох осіб - ЗМІ

НАТО має ухвалити рішення, яке або визначить графік вступу України на саміті у Вільнюсі, або зобов'яже представити його до кінця 2023 року - Кулеба

За добу в Бахмуті знищено 175 окупантів, п'ять безпілотників і чотири склади боєприпасів - Череватий

Окупанти сконцентрували завдання ударів на куп'янському напрямку - Череватий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА