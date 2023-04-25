На бахмутський напрямок відправлено 100 ударних дронів, кошти на які зібрано через United24, - Федоров

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про передання на фронт першої партії ударних безпілотних літальних апаратів, кошти на які було зібрано на українській державній благодійній фандрейзинговій платформі United24.

"Відправляємо 100 дронів-камікадзе на бахмутський напрямок. Підписники інтернет-видання "Блискавка" за два дні зібрали через UNITED24 понад 10,4 млн грн на 500 дронів-камікадзе. Перша партія "пташок" уже летить до одного з підрозділів аеророзвідки 59 бригади. Вони допоможуть бійцям оперативно доставляти "подарунки" росіянам", - написав Федоров у телеграмі, подякувавши всім, хто підтримує "Армію дронів".