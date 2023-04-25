Унаслідок ворожого удару по Куп'янську поранено 10 цивільних, ще двоє під завалами - Синєгубов

Унаслідок російського удару, завданого ракетою С-300 по центру Куп'янська, було поранено 10 мирних громадян, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Троє з них госпіталізовані, семеро - мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці. Двоє людей залишаються під завалами", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, імовірність нових ударів по Харкову та області залишається досить високою.

"Не ігноруйте сигналів тривоги та перебувайте в укриттях", - звернувся Синєгубов до жителів регіону.