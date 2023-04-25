Події

09:23 25.04.2023

Петиція із закликом скасувати право УПЦ (МП) на користування земділянками в Києві набрала потрібну кількість голосів

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Петиція на сайті Київської міської ради із закликом скасувати право постійного користування земельними ділянками, на яких розташовані релігійні споруди Української православної церкви (Московського патріархату) в Києві, набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю петицію було подано 5 квітня, і станом на 25 квітня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Прошу скасувати право постійного користування земельними ділянками, на яких розташовані релігійні споруди Московського патріархату та іншими проросійськими релігійними структурами", - ідеться в тексті петиції.

Відповідальні особи мають розглянути петицію протягом десяти робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду, за можливості її має бути виконано.

Як повідомлялося, 6 квітня петиція на сайті Київради із закликом розірвати всі договори столиці з УПЦ (МП) набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Станом на 25 квітня вона перебуває на розгляді.

 

Теги: #упц_мп #петиція

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