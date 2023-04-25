Події

08:53 25.04.2023

Бійці ССО ліквідували ворожі танк і БМП у "сірій зоні" Донецької області

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Бійці ССО ліквідували ворожі танк і БМП у "сірій зоні" Донецької області

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України ліквідували ворожі танк і БМП у "сірій зоні" Донецької області, повідомляє пресслужба ССО.

За інформацією пресслужби, ворожа техніка перебувала між позиціями воїнів сил оборони та росіян - за 150 метрів від ворога.

"Ця ділянка добре проглядалася спостерігачами противника. Незважаючи на це, бойова група ССО України висунулася в сіру зону з наказом про знищення російської техніки", - зазначили в ССО.

Зазначається, що, пройшовши мінно-вибухові загородження, воїни ССО дісталися до бронемашини. Під час огляду було знайдено важливі трофеї: документи, зброю та радіостанції, які українські оператори забрали з собою.

"Замінувавши техніку, бойова група успішно повернулася назад. А російські танки Т-72 і БМП - 1 було підірвано просто на очах противника", - розповіли в пресслужбі.

 

Теги: #рф #техніка #донецька

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