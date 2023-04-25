Події

08:19 25.04.2023

Окупанти за добу здійснили понад 60 обстрілів Херсонської області, поранено чотири людини

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Окупанти за добу здійснили понад 60 обстрілів Херсонської області, поранено чотири людини

Російські окупанти за добу здійснили понад 60 обстрілів Херсонської області, поранено 4 людини, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 61 обстріл, випустивши 386 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, м. Херсон ворог обстріляв 6 разів.

Прокудін зазначив, що окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю дошкільного навчального закладу Новоолександрівської територіальної громади Бериславського району, будівлю громадської організації середмістя Херсона.

"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - наголосив він.

Також очільник ОВА зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 52 людини.

 

 

 

Теги: #поранення #обстріли #херсонська_область

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