Події

08:11 25.04.2023

ЗС України знищили майже 700 окупантів, 5 танків, 14 артсистем і 2 ППО за добу

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ЗС України знищили майже 700 окупантів, 5 танків, 14 артсистем і 2 ППО за добу

Збройні сили України за минулу добу знищили 690 окупантів, п'ять ворожих танків, 14 артилерійських систем і 2 ППО, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 187 770 (+690) осіб ліквідовано, танків - 3688 (+5) од, бойових броньованих машин - 7151 (+12) од, артилерійських систем - 2863 (+14) од, РСЗВ - 539 (+0) од, засобів ППО - 291 (+2) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2437 (+24), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5784 (+31) од, спеціальна техніка - 345 (+6)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #рф #втрати #генштаб_зсу

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