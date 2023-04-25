Повітряні сили ЗС України ліквідували дев’ять ворожих БпЛА, шість із них - "Shahed"

Повітряні сили ЗСУ за ніч ліквідували 9 ворожих БПЛА, 6 із них - "Shahed", якими російські окупанти продовжують атакувати Дніпропетровську область, повідомив голова облради Микола Лукашук.

"Окупанти продовжують запускати дрони для атаки на наші мирні території", - написав він у телеграм-каналі вранці у вівторок.

За його словами, в ніч на понеділок Повітряні Сили ЗСУ знищили 9 безпілотників. Шість із них - ударні "Shahed", що летіли за східним напрямком.

"Дякуємо нашим захисникам неба з ПвК "Схід", - наголосив Лукашук.