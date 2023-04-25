Події

07:20 25.04.2023

Окупанти розгорнули черговий військовий шпиталь для поранених у Хрустальному на Луганщині

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Окупанти розгорнули черговий військовий шпиталь для поранених у Хрустальному на Луганщині

На території міської лікарні в Хрустальному Луганської області російські окупанти розгорнули черговий військовий шпиталь для поранених, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Для надання медичної допомоги своїм пораненим російські загарбники продовжують активно використовувати медичні заклади населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області", - ідеться у зведенні у вівторок уранці.

Зокрема, у місті Хрустальний окупанти розгорнули військовий шпиталь на території міської лікарні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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