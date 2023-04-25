Прокуратура вимагає взяти мера Одеси Труханова під варту за розкрадання бюджетних коштів

Вищий антикорупційний суд провів засідання щодо розкрадання грошей на купівлю збанкрутілого заводу "Краян", на якому Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання про зміну запобіжного заходу для мера Одеси Геннадія Труханова та його подільників на утримання під вартою.

Як інформує Центр протидії корупції, міського голову Одеси Геннадія Труханова, його заступника Павла Вугельмана, голову постійної комісії з комунальної власності Одеської міськради Василя Шкрябая, директора департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексія Спектора та його заступника Володимира Радіонова обвинувачують у розкраданні 92 млн грн.

Як зазначається, запобіжний захід для обвинувачених - особисте зобов'язання, але прокурор попросив призначити інший - тримання під вартою.

Труханов та інші фігуранти брали участь у засіданні через відеозв'язок і через його погану якість обговорити клопотання не змогли. Суд скликав засідання на 25 квітня з вимогою для обвинувачених бути там особисто.