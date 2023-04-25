Депутат Борівської селищної ради стала "старостою" під час окупації села, вирішується питання про її арешт

Керівник Харківської облпрокуратури повідомив про підозру у колабораційній діяльності депутата Борівської селищної ради, яка під час окупації с. хПідвисоке добровільно погодилася працювати на загарбників.

"Вона вступила на посаду "помічника начальника Борівського територіального управління військово-цивільної адміністрації (ТУ ВДА) Ізюмського району Харківської області (с.Підвисоке)". Фактично жінка стала "старістю" зазначеного села", - повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, підозрювана брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, наймала на роботу працівників, збирала та формувала списки місцевих жителів, які надалі передавала новій "владі". За інформацією поліції, жінка також організовувала отримання від окупаційної влади продуктів для місцевого населення та забезпечувала їх розподіл.

Вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.