Російська армія може піти в наступ на кількох ділянках фронту

Після поліпшення погодних умов в Україні російські війська можуть піти в наступ на кількох ділянках фронту, заявив координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.

"Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках, і ми не знаємо достеменно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити, щоб українці були здатні краще захищатися від цього. Якщо вони ухвалять рішення щодо власних наступальних операцій, вони могли б їх провести", - наголосив Кірбі.

Він зазначив, що США нарощує потужності, які надає Україні.

Кірбі також перерахував поточні потреби Збройних сил України, серед яких назвав бронетехніку, артилерію, протиповітряну оборону, матеріально-технічне забезпечення.

"Це дійсно життєва сила будь-якої армії в польових умовах. Як утримати її в бою. Як її підтримувати, як отримати запчастини, їжу, воду і паливо, речі, необхідні для безперервної роботи. Це має бути серед пріоритетів також", - уточнив він.