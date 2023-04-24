Події

20:51 24.04.2023

Зеленський мріє, щоб думку України враховували в майбутній інфраструктурі безпеки

1 хв читати
Зеленський мріє, щоб думку України враховували в майбутній інфраструктурі безпеки

Президент України Володимир Зеленський мріє про те, щоб у майбутньому в інфраструктурі безпеки Європи та світу враховували думку країни.

"Найголовнішу реформу безпеки у світі робить Україна. Якщо ми поставимо агресора на місце, це буде правильний приклад усім іншим агресорам, як не починати будь-які агресії у світі. Тому моя мрія – щоб Україна посіла своє місце в інфраструктурі безпеки світу, Європи, де б ураховувалася наша думка", - сказав він у понеділок у Житомирі під час спілкування зі студентами "Житомирської політехніки".

"Ми через війну, потужність наших людей багато чого зробили. У кібербезпеці, цифровізації, обороні, безпеці. Наші знання дуже цінні. Цими знаннями треба ділитися з іншими державами", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про свої мрії, президент сказав, що "вони в нас абсолютно звичайні й прагматичні". "Мрія - перемогти. Мрія - відбудувати нашу державу. Я б хотів відбудувати Бахмут. Хотілося б, щоб ми повернулися на наші території, які стоять на складному шляху виборювання кожного клаптика нашої землі. Відбудувати, пишатися нашою державою", - сказав також він.

Водночас, за словами Зеленського, після перемоги "нічого спокійного не буде, потім почнуться питання всередині (країни - ІФ-У), реформування тощо".

 

Теги: #студенти #спілкування #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:00 24.04.2023
Від швидкості постачання зброї партнерами України залежить життя людей

Від швидкості постачання зброї партнерами України залежить життя людей

16:56 24.04.2023
Президент України ще остаточно не підтверджував участі в саміті НАТО у Вільнюсі - Стефанішина

Президент України ще остаточно не підтверджував участі в саміті НАТО у Вільнюсі - Стефанішина

16:13 24.04.2023
Загрози з боку Білорусі на сьогодні немає - Зеленський

Загрози з боку Білорусі на сьогодні немає - Зеленський

16:10 24.04.2023
Зеленський: Україна звільнила з полону РФ 2 238 осіб, 140 із них – цивільні особи

Зеленський: Україна звільнила з полону РФ 2 238 осіб, 140 із них – цивільні особи

09:48 24.04.2023
Зеленський: Україна не може здати Бахмут, бо це може стати трампліном для наступу ворога на Краматорськ і Слов'янськ

Зеленський: Україна не може здати Бахмут, бо це може стати трампліном для наступу ворога на Краматорськ і Слов'янськ

21:31 22.04.2023
Зеленський: Завдання - прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції

Зеленський: Завдання - прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції

16:44 21.04.2023
Зеленський закликав ЄБРР приділити увагу іпотечному кредитуванню та наголосив на важливості прискорення всіх проєктів банку в Україні

Зеленський закликав ЄБРР приділити увагу іпотечному кредитуванню та наголосив на важливості прискорення всіх проєктів банку в Україні

12:56 21.04.2023
Столтенберг повідомив про плани Зеленського відвідати саміт НАТО у Вільнюсі

Столтенберг повідомив про плани Зеленського відвідати саміт НАТО у Вільнюсі

10:47 21.04.2023
Зеленський закликав Мексику підтримати українську формулу миру

Зеленський закликав Мексику підтримати українську формулу миру

00:52 21.04.2023
Свято Рамазан-Байрам заслуговує на мир

Свято Рамазан-Байрам заслуговує на мир

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від швидкості постачання зброї партнерами України залежить життя людей

Окупанти за добу завдали 47 авіаційних ударів по території України - Генштаб ЗСУ

Загрози з боку Білорусі на сьогодні немає - Зеленський

Зеленський: Україна звільнила з полону РФ 2 238 осіб, 140 із них – цивільні особи

Затримано офіцера Сил спецоперацій Червінського, дії якого призвели до обстрілу аеродрому "Канатове", - джерело

ОСТАННЄ

Шмигаль висловив сподівання на зміцнення партнерства України та Естонії

Російська армія може піти в наступ на кількох ділянках фронту

Освітні програми для школярів в Україні потрібно буде вибудовувати з урахуванням адаптації до мирного життя

АРМА готується оголосити конкурс з відбору управителя активами "Карпатнафтохім", але акцентує увагу на проблемах із ними

Україні не потрібен дозвіл Росії для вступу в НАТО

Лісовий: Я не здійснюю жодного тиску на Нацагентство якості вищої освіти в процесі розгляду моєї дисертації на предмет плагіату

Українські військовослужбовці знищили дев’ять російських БПЛА

У понеділок ворог двічі обстріляв Марганецьку громаду, пошкоджено 2 приватні будинки

Наразі для втамування "снарядного голоду" недостатньо боєприпасів, які "Укроборонпром" може виготовляти спільно з однією з країн-членів НАТО

Пропуск через українсько-угорський кордон відновлено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА