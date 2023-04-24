Зеленський мріє, щоб думку України враховували в майбутній інфраструктурі безпеки

Президент України Володимир Зеленський мріє про те, щоб у майбутньому в інфраструктурі безпеки Європи та світу враховували думку країни.

"Найголовнішу реформу безпеки у світі робить Україна. Якщо ми поставимо агресора на місце, це буде правильний приклад усім іншим агресорам, як не починати будь-які агресії у світі. Тому моя мрія – щоб Україна посіла своє місце в інфраструктурі безпеки світу, Європи, де б ураховувалася наша думка", - сказав він у понеділок у Житомирі під час спілкування зі студентами "Житомирської політехніки".

"Ми через війну, потужність наших людей багато чого зробили. У кібербезпеці, цифровізації, обороні, безпеці. Наші знання дуже цінні. Цими знаннями треба ділитися з іншими державами", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про свої мрії, президент сказав, що "вони в нас абсолютно звичайні й прагматичні". "Мрія - перемогти. Мрія - відбудувати нашу державу. Я б хотів відбудувати Бахмут. Хотілося б, щоб ми повернулися на наші території, які стоять на складному шляху виборювання кожного клаптика нашої землі. Відбудувати, пишатися нашою державою", - сказав також він.

Водночас, за словами Зеленського, після перемоги "нічого спокійного не буде, потім почнуться питання всередині (країни - ІФ-У), реформування тощо".