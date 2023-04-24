Події

20:11 24.04.2023

Українські військовослужбовці знищили дев’ять російських БПЛА

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Українські військовослужбовці знищили дев’ять російських БПЛА

Станом на 18:00 понеділка, 24 квітня, українські військовослужбовці знищили дев'ять російських безпілотних літальних апаратів, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Як зазначається в телеграм-каналі ПС ЗСУ, загалом було знищено шість ударних дронів "Shahed-136/131" у зоні відповідальності повітряного командування "Восток", а також два ударні дрони "Ланцет" і один БПЛА оперативно-тактичного рівня в зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

 

 

 

Теги: #росія #знищення #дрони

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