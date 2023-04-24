Четверта петиція із закликом скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

Четверта петиція на сайті Київської міської ради із закликом скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю петицію було подано 16 березня, станом на 24 квітня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Враховуючи те, що Київ став ще більш захищеним у повітряному просторі, а в деякі дні кількість повітряних тривог дуже велика, що дуже негативно впливає на економіку, доцільно було б скасувати заборону, в інтересах як пасажирів, так і перевізників", - ідеться в тексті петиції.

На сьогодні в Києві під час оголошення повітряної тривоги муніципальний громадський транспорт (автобуси, тролейбуси, трамваї) зупиняється на найближчій зупинці, висаджує пасажирів і продовжує рух лише після скасування тривоги. Також під час повітряних тривог поїзди метро курсують лише між підземними станціями.

Відповідальні особи мають розглянути петицію протягом десяти робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду, за можливості її має бути виконано.

Як повідомлялося, у березні три петиції на сайті Київради із закликом скасувати зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрали необхідні для розгляду голоси. Пізніше влада Києва відмовила за всіма трьома петиціями.