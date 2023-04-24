МЗС України: Вживаються активні заходи для евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій у Судані

Міністерство закордонних справ, посольство України в Єгипті та інші причетні відомства наразі вживають активних заходів для евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій у Судані, уже сформовано список осіб, охочих залишити країну, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Міністерство закордонних справ України тримає на особливому контролі питання безпеки українських громадян у Судані. МЗС, посольство України в Єгипті та інші причетні відомства нині вживають активних заходів задля евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій. Зокрема, сформовано список осіб, які виявили бажання залишити країну, відпрацьовуються логістичні маршрути та безпекові аспекти. Підтримуємо також зв'язок із міжнародними партнерами", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Спікер зазначив, що МЗС зможе повідомити більше деталей про евакуацію, щойно це буде безпечно для громадян.

Для отримання консульської допомоги українці в Судані можуть звертатися до посольства України в Єгипті: +20 100 00 396 48 або на електронну пошту: emb_eg@mfa.gov.ua; до почесного консульства України в Хартумі: +249 91 230 2520 або в МЗС України: +380442381588 або на електронну пошту cons_or@mfa.gov.ua.