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11:52 24.04.2023

Меморандум про співпрацю бібліотек Одеси та Ліверпуля 26 квітня засвідчить король Чарльз III - ЗМІ

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Меморандум про співпрацю бібліотек Одеси та Ліверпуля 26 квітня засвідчить король Чарльз III - ЗМІ

Король Чарльз III у середу, 26 квітня, засвідчить підписання меморандуму про співпрацю між Одеською обласною універсальною науковою бібліотекою імені М. Грушевського та Центральною бібліотекою Ліверпуля, повідомляє ВВС.

"У межах свого візиту до міста король і королева-консорт Камілла відвідають Центральну бібліотеку Ліверпуля, щоб офіційно відзначити її побратимство з українською публічною бібліотекою - Регіональною науковою бібліотекою в Одесі", - пише ВВС.

Як зазначається у пресрелізі БФ "Бібліотечна країна", що виступає однією зі сторін меморандуму, побратимство бібліотек України та Великої Британії є безпрецедентною подією в бібліотечній спільноті обох країн. Цей факт "засвідчить підтримку України в складні часи, сприятиме розвитку бібліотечної справи та приверне увагу до важливості підтримки книгодрукування", - йдеться в пресрелізі, отриманому агентством "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Як повідомляється, підписання меморандуму є ініціативою українки Вероніки Ясинської, яка торік залишила Київ через війну.

"Центральна бібліотека Ліверпуля стала місцем, до якого хотілося запросити якомога більше українців. Щоб у кожного була можливість отримати новий досвід, ознайомитися і відчути сучасну концепцію бібліотеки як відкритого простору для всіх охочих і звісно знайти книжку рідною мовою", - сказала асистентка проєкту Eurovision 2023 у Culture Liverpool Ясинська, слова якої наведено у пресрелізі.

Виконавча директорка БФ "Бібліотечна країна" Люсьєна Шум відвідає церемонію підписання меморандуму в Ліверпулі. "Бібліотеки України під час війни надають багато різноманітних послуг і підтримують громади в їх нагальних потребах. Вони стають гуманітарними центрами, сховищами, місцями для реалізації волонтерських ініціатив, ну і, звісно, залишаються читальнями. Ми бачимо багато можливостей для культурних обмінів, спільних ініціатив між нашими країнами, тож прагнемо формувати тісні партнерські відносини між бібліотеками України та Великої Британії. Тож наш БФ бачить своїм завданням налагодження міжнародної співпраці для розвитку бібліотечної справи. Ми щиро вдячні Великій Британії за величезну підтримку та допомогу", - сказала Шум.

За даними на лютий-березень 2023 року внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали або повністю зруйновані 528 бібліотек, знищені понад 300 бібліотек у навчальних закладах, постраждали щонайменше 20 університетських бібліотек, повністю знищені книжкові фонди 42 бібліотек.

 

Теги: #одеса #чарльз #бібліотека

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