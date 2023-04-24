Рішення щодо EUR1 млрд на закупівлю боєприпасів Україні буде схвалено найближчими днями - Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель переконаний, що рішення щодо 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України буде знайдено найближчими днями.

Про це він сказав у понеділок перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, що відбувається у Люксембурзі. Як відомо, після того як ЄС ухвалив рішення за першим треком виділити 1 млрд євро на відшкодування витрат країнам ЄС, які вже виділили Україні боєприпаси зі своїх запасів, другий трек - виділити 1 млрд євро на закупівлю, ще перебуває в стадії обговорення через розбіжності деяких країн блоку. Третій трек передбачає спільну закупівлю боєприпасів.

"Щодо другого треку ще є деякі розбіжності. Але я впевнений, що всі розуміють, що ми перебуваємо в ситуації надзвичайної терміновості, і я впевнений, що в наступні дні ми досягнемо домовленостей. Але в той час, як ми шукаємо ці домовленості, не думайте, що ми просто сидимо і чекаємо, вся робота триває. Коли ми досягнемо правових домовленостей, практичну роботу буде завершено", - сказав Боррель.

Він також розповів, що в нього відбулася розмова з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, під час якої Боррель "пояснив, що є два треки". "Перший уже працює. Ми отримали запит відшкодувати (витрати країн ЄС на) 600 млн євро. Я не можу вам сказати про боєприпаси, які (було поставлено) за межами цих 600 млн євро. Але мене вже попросили виплатити 600 млн євро", - повідомив високий представник ЄС.

Водночас міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс висловив сподівання, що це рішення буде ухвалено вже сьогодні. "Коли йдеться про те, щоб знайти швидке рішення щодо боєприпасів для України, то це не тільки політичне зобов'язання, яке було схвалено на минулій Раді, а й меседж Україні, що ми й надалі підтримуватимемо Україну у військовому стосунку. Ми очікуємо, що зможемо знайти домовленості сьогодні", - сказав він.