Події

11:12 24.04.2023

У Києві відзначено найбільше добове падіння рівня води в Дніпрі, але друга хвиля водопілля на початку травня реальна

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У Києві відзначено найбільше добове падіння рівня води в Дніпрі, але друга хвиля водопілля на початку травня реальна

Рівень води Дніпра в Києві за минулу добу знизився на 20 см - найбільше падіння рівня води з початку водопілля, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Станом на 10:00 24.04.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 283 см. Що аж на 20 см менше вчорашнього показника. Це найбільше падіння рівня води з початку водопілля", - сказав начальник КМВА Сергій Попко, слова якого наводить пресслужба в телеграм-каналі в понеділок.

За його даними, аварійних підтоплень у місті Києві не зафіксовано. "Проте говорити, що цьогорічне водопілля для столиці вже минулося – зарано. Синоптики попереджають, що внаслідок ймовірних значних опадів можлива друга хвилю паводку наприкінці квітня чи початку травня", - зазначив він.

Водночас, за словами Попка, новий "передбачуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах м. Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста. Тим не менше, влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій", - резюмував начальник КМВА.

Теги: #київ #рівень #дніпро

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