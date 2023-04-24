Події

10:42 24.04.2023

Міністри ЄС продовжать обговорювати санкції для РФ, одинадцятий пакет ще не готовий - Боррель

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Міністри ЄС продовжать обговорювати санкції для РФ, одинадцятий пакет ще не готовий - Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що обговорення одинадцятого пакета санкцій для Росії ще триває, його не буде схвалено на нинішньому засіданні Ради ЄС.

Про це він сказав у понеділок у Люксембурзі перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

"Сьогодні ми не в позиції, щоб завершити новий пакет санкцій для Росії, але ми продовжимо обговорення", - зазначив Боррель.

Як відомо, ЄС уже схвалив і застосував щодо РФ десять пакетів санкцій і продовжує працювати над одинадцятим. Серед іншого, є пропозиція, про яку раніше повідомили ЗМІ, запровадити заборону на транзит через територію РФ.

Теги: #євросоюз #санкції_рф

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