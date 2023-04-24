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10:16 24.04.2023

В Україні залишаються підтопленими 208 будинків - ДСНС

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В Україні залишаються підтопленими 208 будинків - ДСНС

Підтопленим залишається 1 тис. 201 дворове господарство в Україні станом на ранок понеділка 24 квітня, повідомляють у телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Із загальної кількості в Чернігівській області 488 підтоплених дворогосподарств, у Кіровоградській - 323, у Черкаській - 124, у Дніпропетровській - 89, у Полтавській - 107, у Київській - 52 і у Волинській - 18.

Підтоплено також 208 будинків: 87 у Кіровоградській області, 51 у Дніпропетровській, 39 у Черкаській, 29 у Чернігівській та 2 у Полтавській.

У Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 87 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення в 33 населених пунктах (Чернігівська область - 32 і Київська - 1).

Загалом підрозділи ДСНС за добу перевезли 176 осіб (від початку робіт - 3 тис. 587), відкачано води 4 тис. 988 куб. м (від початку робіт - 29 тис. 135 м. куб. м).

Як повідомлялося, станом на суботу, 22 квітня, було підтоплено 1 тис. 251 дворогосподарство і 223 будинки. Зниження площі підтоплень за останні дні було найпомітнішим у Дніпропетровській та Черкаській областях.

Теги: #підтоплення #будинки

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